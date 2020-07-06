В Малине депутаты горсовета инициируют отзыв нардепа-мажоритарщика от "Слуги народа"
Об этом сообщил " Цензор.НЕТ " со ссылкой на решение Малинского горсовета.
В документе отмечается, что причиной решения об отзыве нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко стала ликвидация Миланского района в рамках нового территориального административного устройства.
"Согласовать проведение опроса со сбором подписей на предмет выполнения депутатских обязанностей народным депутатом Грищенко Татьяной Николаевной, избранной по 66 избирательному округу с центром в г. Малин по заботе о благе Украины и благосостоянии украинского народа, защите интересов избирателей и государства; поручить юридическому отделу исполнительного комитета Малинского городского совета изучить вопрос о возможности и основаниях отзыва народного депутата по народной инициативе", - говорится в решении горсовета города.
Также депутаты в резолютивной части отметили персональную ответственность президента Владимира Зеленского за последствия действий партии "Слуга народа" в вопросе администрирования территориального устройства государства.
Депутаты решили обратиться к председателю райгосадминистрации с требованием определиться со своей позицией по Малинскому району, изложить ее письменно и направить в адрес Офиса президента Украины, Верховной Рады Украины и Житомирской ОГА.
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