Дуда выступил против обязательной прививки от коронавируса

7 июля, 2020, 10:57

Президент Польши Дуда выступает против обязательной прививки населения страны от COVID-19, когда появится соответствующая вакцина

Об этом он заявил во время предвыборного выступления в понедельник в городе Коньске Свентокшиского воеводства на юге РП, сообщает Укринформ .

"Если речь идет о вакцине, то я абсолютно не сторонник каких-либо обязательных прививок ... Как ребенок, а потом как подросток, я имел различные прививки, но от гриппа никогда не вакцинировался и не хочу этого делать. Я считаю, что прививки от коронавируса совершенно не должны быть обязательными ", - заявил Дуда.

Он добавил, что если будет вакцина, то, кто хочет - может сделать прививки, а кто нет - это его личное решение.

По убеждению президента РП, вакцина, в первую очередь, должна быть доступной для лиц старшего возраста, поскольку они находятся в зоне высокого риска.

Это высказывание Дуди вызвало резонанс в польском информационном пространстве. Маршал Сената РП Томаш Гродзький в комментарии Onet.pl назвал слова Дуди о необязательности прививок "безответственными". Он добавил, что такая позиция также противоречит закону, ведь в Польше есть перечень обязательных прививок.

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После этого Дуда написал в Twitter о "манипуляцию" его словами. Он отметил, что возможно прививки от коронавируса не должно быть обязательным, как и против гриппа. Зато, обязательными должны остаться прививки против полиомиелита, скарлатины, туберкулеза и др.

По последним данным, общее количество инфицированных COVID-19 в Польше выросло до 36 155, умерших - до 1521 человека.