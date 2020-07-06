Журналисты выяснили имена подозреваемых в убийстве чеченского оппозиционера в Австрии

6 июля, 2020, 15:19

По подозрению в убийстве в Австрии гражданина России, уроженца Чечни Мамихана Умарова задержаны Сарали Ахтаев и Салман Магамадов

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Кавказ.Реалии" со ссылкой на источник в одной из европейских диаспор. Австрийская газета Österreich также пишет о некоем Sar Ali A. как об исполнителе убийства.

47-летний уроженец Чечни Сарали Ахтаев перебрался в Европу в 2002 году, а 37-летний Салман Магамадов - в 2004-м. Оба имели статус беженцев. Об их связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов ранее работал в антитеррористическом центре в городе Урус-Мартан, рассказал собеседник издания.

О задержании двух подозреваемых в причастности к убийству Мамихана Умарова ранее сообщила полиция Австрии. По данным агентства АРА, вечером в субботу в городе Линц был задержан 47-летний выходец из Чечни, которого австрийские спецслужбы считают исполнителем убийства. В воскресенье под стражу был взят второй подозреваемый. Он находился на месте преступления и сначала был допрошен в качестве свидетеля. Однако следователи заметили противоречия в его показаниях и перевели в статус подозреваемого в причастности к убийству.

Анзор (Мамихан) Умаров - чеченский блогер, жил в Австрии с 2007 года. Он критиковал Рамзана Кадырова, неоднократно заявлял о якобы причастности сотрудников российских силовых ведомств к убийству в Европе бывших чеченских сепаратистов.

Умаров был убит выстрелом в голову 4 июля в городе Герасдорф недалеко от Вены. Преступление было совершено у входа в фирму, расположенную в здании крупного торгового центра.