В Израиле резко усиливают карантин: закрывают бары, клубы и спортзалы из-за вспышки коронавируса

6 июля, 2020, 18:02

Кабинет борьбы с коронавирусом правительство Израиля сегодня утвердило новые ограничения на фоне вспышки заболеваемости COVID-19 в стране

Об этом пишет The Jerusalem Post .

"Кабинет борьбы с коронавирусом собрался в понедельник, чтобы определить следующие шаги, которые помогут остановить новую вспышка коронавируса, и утвердил ряд новых ограничений, которые вступают в силу немедленно: клубы, бары, культурные шоу и тренажерные залы прекратят работу, а посещение синагог будет ограничиваться 19 лицами", - говорится в сообщении.

Ресторанам отныне разрешено иметь не более 20 посетителей внутри учреждений и до 30 на открытых площадках.

Председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат заявил, что Израиль находится "в одном шаге от полного закрытия всего".

Накануне усилить карантин в Израиле призвал глава правительства страны Биньямин Нетаньяху.

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"Чума распространяется - это очевидно, как дневной свет. Количество больных резких растет с каждым днем, вместе с числом тяжело больных", - отметил Нетаньяху.

В Израиле сегодня зафиксировано 30 162 подтвержденных случая COVID-19, 332 летальных исхода вследствие болезни и 17 974 случаев выздоровления.