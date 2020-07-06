В Израиле резко усиливают карантин: закрывают бары, клубы и спортзалы из-за вспышки коронавируса
Об этом пишет The Jerusalem Post .
"Кабинет борьбы с коронавирусом собрался в понедельник, чтобы определить следующие шаги, которые помогут остановить новую вспышка коронавируса, и утвердил ряд новых ограничений, которые вступают в силу немедленно: клубы, бары, культурные шоу и тренажерные залы прекратят работу, а посещение синагог будет ограничиваться 19 лицами", - говорится в сообщении.
Ресторанам отныне разрешено иметь не более 20 посетителей внутри учреждений и до 30 на открытых площадках.
Председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат заявил, что Израиль находится "в одном шаге от полного закрытия всего".
Накануне усилить карантин в Израиле призвал глава правительства страны Биньямин Нетаньяху.
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"Чума распространяется - это очевидно, как дневной свет. Количество больных резких растет с каждым днем, вместе с числом тяжело больных", - отметил Нетаньяху.
В Израиле сегодня зафиксировано 30 162 подтвержденных случая COVID-19, 332 летальных исхода вследствие болезни и 17 974 случаев выздоровления.
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