 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНовая вспышка коронавируса: в США предупреждают о переполнении больниц

Новая вспышка коронавируса: в США предупреждают о переполнении больниц


фото: reuters
В США чиновники и представители штатов, которые стали новым эпицентром коронавируса в стране, предупреждают, что их больницы переполнены из-за новой вспышки заболевания

Как сообщает Радио Свобода, число зараженных коронавирусом растет на большей части юга и запада США после того, как ситуация стабилизировалась в предыдущих горячих точках, таких как Нью-Йорк.

Рост количества заражений по всей стране побудил несколько штатов остановить снятие ограничений и изменить сроки послабления. В частности, это касается Калифорнии, Техаса, Флориды.

Читайте также: "Мы движемся в неправильном направлении": главный инфекционист США предупреждает о риске 100 тысяч заражений в день

Сейчас раздается все больше призывов к введению ограничений, в частности, пребывание дома, на местном уровне в наиболее пострадавших районах.

К таким мерам призывали, в частности, лидеры Остина и Хьюстона - крупнейших городов штата Техас, в котором обнаружили рекордное за сутки количество новых случаев COVID-19 - 8258.

4 июля в США обнаружили 57 497 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

6 июля, 2020 понедельник

5 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать