Новая вспышка коронавируса: в США предупреждают о переполнении больниц
Как сообщает Радио Свобода, число зараженных коронавирусом растет на большей части юга и запада США после того, как ситуация стабилизировалась в предыдущих горячих точках, таких как Нью-Йорк.
Рост количества заражений по всей стране побудил несколько штатов остановить снятие ограничений и изменить сроки послабления. В частности, это касается Калифорнии, Техаса, Флориды.
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Сейчас раздается все больше призывов к введению ограничений, в частности, пребывание дома, на местном уровне в наиболее пострадавших районах.
К таким мерам призывали, в частности, лидеры Остина и Хьюстона - крупнейших городов штата Техас, в котором обнаружили рекордное за сутки количество новых случаев COVID-19 - 8258.
4 июля в США обнаружили 57 497 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
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