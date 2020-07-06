Новая вспышка коронавируса: в США предупреждают о переполнении больниц

6 июля, 2020, 15:24

В США чиновники и представители штатов, которые стали новым эпицентром коронавируса в стране, предупреждают, что их больницы переполнены из-за новой вспышки заболевания

Как сообщает Радио Свобода, число зараженных коронавирусом растет на большей части юга и запада США после того, как ситуация стабилизировалась в предыдущих горячих точках, таких как Нью-Йорк.

Рост количества заражений по всей стране побудил несколько штатов остановить снятие ограничений и изменить сроки послабления. В частности, это касается Калифорнии, Техаса, Флориды.

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Сейчас раздается все больше призывов к введению ограничений, в частности, пребывание дома, на местном уровне в наиболее пострадавших районах.

К таким мерам призывали, в частности, лидеры Остина и Хьюстона - крупнейших городов штата Техас, в котором обнаружили рекордное за сутки количество новых случаев COVID-19 - 8258.

4 июля в США обнаружили 57 497 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.