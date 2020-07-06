В следующем сезоне Маркевич станет тренером "Мариуполя"
Об этом сообщает youtube-канал "ТаТоТаке".
Клуб и специалист уже договорились, что он будет тренировать команду с сезона 2020/2021.
Начиная с апреля Маркевич находится без работы после увольнения из "Черноморца", который тренировал с октября 2019 года.
Остап Маркевич - один из сыновей бывшего тренера "Металлиста", "Днепра", "Карпат" и сборной Украины Мирона Маркевича. В «Черноморец» 42-летний специалист возглавлял "Агробизнес" и работал в академии испанского "Вильярреала".
"Мариуполь" пока тренирует Александр Бабич. Под его руководством команда с 33 очками идет на восьмом месте в премьер-лиге.
- 15 июня стало известно, что Мирон Маркевич стал консультантом главного тренера львовского "Руху".
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