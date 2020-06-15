Маркевич получил должность в футбольном клубе "Рух"

15 июня, 2020, 17:15

Экс-тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич стал консультантом главного тренера львовского "Руха"

Об этом сообщает официальный сайт клуба .

Новым главным тренером команды стал 32-летний Иван Федык, ранее уже работавший с командой ассистентом Леонида Кучука в 2019 году.

До работы в "Рухе" Федык работал в академии львовских "Карпат" (2010-2012), "Севастополе" (2012-2013), "Краснодаре" (2013-2014), "Стали" (2016-2017) и "Ростове" (2017-2018).

Последним местом работы Маркевича был "Днепр". С днепрянами 68-летний специалист выходил в финал Лиги Европы-2014/15. Начиная с лета 2016-го года, Мирон Маркевич занимает пост председателя комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола.