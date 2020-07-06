В России в 16-летнего вратаря ударила молния. Видео

6 июля, 2020, 15:45

В России в 16-летнего вратаря Ивана Заборовского ударила молния

Об этом сообщает championat.com.

После удара молнии голкипер упал на газон, после чего одноклубники и тренеры побежали к юному футболисту. Экстренную помощь Заборовскому предоставил тренер. Сейчас игрок находится в реанимации.

"Молния в Ивана ударила на тренировке. Не было дождя или ливня, просто ясно. Вместе с ним на поле находилась вся команда, телефонов у них, конечно, тоже не было. В этой ситуации оперативно сработал наш тренер и администратор. У Ивана была остановка дыхания, его быстро восстановили, а потом приехала скорая, которая увезла его в больницу. Отмечу нашего тренера, который отработал в этой ситуации на все 100 процентов, даже на 200. Если бы он замешкался, могло быть все по-другому. Пока Иван находится в искусственной коме, вскоре его должны будут вывести из нее", - рассказал генеральный директор клуба "Знамя Труда" Игорь Майоров.

15 июня в селе Соколовка Козелецкого района молния попала в дом.