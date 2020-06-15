На Черниговщине молния уничтожила дом. ВИДЕО
15 июня, 2020, 13:42
В селе Соколовка Козелецкого района молния попала в дом
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
На Черниговщине молния попала в дом, он выгорел дотла.
Инцидент произошел в с.Соколивка, Козелецкого района. В здание попала молния и дом сразу загорелся. Спасатели ГСЧС по прибытию ликвидировали возгорание, к сожалению, здание было почти полностью уничтожена огнем.
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