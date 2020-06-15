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Espreso.tvОбществоНа Черниговщине молния уничтожила дом. ВИДЕО

На Черниговщине молния уничтожила дом. ВИДЕО

В селе Соколовка Козелецкого района молния попала в дом

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На Черниговщине молния попала в дом, он выгорел дотла.

Инцидент произошел в с.Соколивка, Козелецкого района. В здание попала молния и дом сразу загорелся. Спасатели ГСЧС по прибытию ликвидировали возгорание, к сожалению, здание было почти полностью уничтожена огнем.

 

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