На Черниговщине молния уничтожила дом. ВИДЕО

15 июня, 2020, 13:42

В селе Соколовка Козелецкого района молния попала в дом

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На Черниговщине молния попала в дом, он выгорел дотла.

Инцидент произошел в с.Соколивка, Козелецкого района. В здание попала молния и дом сразу загорелся. Спасатели ГСЧС по прибытию ликвидировали возгорание, к сожалению, здание было почти полностью уничтожена огнем.

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