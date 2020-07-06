В Минздраве формируют перечень больниц, где будет разрешена трансплантация органов - Степанов

6 июля, 2020, 15:31

В министерстве здравоохранения расширяют список больниц, которые могут заниматься трансплантацией органов в рамках медицинской реформы

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на совещании в Офисе президента.

Степанов отметил, что более 5 тыс. украинцев ждут трансплантации органов.

"Условия для развития этой отрасли медицины в Украине не были обеспечены, поэтому многие граждане вынуждены проводить операции за рубежом", - пояснил министр.

Он заявил, что Минздрав создал отдельное подразделение для развития трансплантации в Украине.

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"Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, следовательно, доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев", - прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Максим Степанов добавил, что Минздрав уже расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Министр высказал мнение, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.

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