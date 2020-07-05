Китай 6 лет хранил образцы коронавируса, - The Sunday Times
Об этом говорится в расследовании лондонской газеты The Sunday Times , передает Еспресо.TV .
Со ссылкой на диссертации двух китайских врачей издание утверждает, что в 2012 году в течение одной недели с тяжелой пневмонией было госпитализировано шесть мужчин. Все они работали в заброшенном медном руднике, очищая ее от экскрементов летучих мышей.
У пациентов наблюдались симптомы, аналогичные Коронавирусы SARS-CoV-1.
Позже тре госпитализированы умерли.
При этом в четырех из шести больных в крови были обнаружены антитела к неизвестному, но подобного на SARS-CoV-1 коронавируса.
Китайские ученые изучили шахту и обнаружили в мышином помете много коронавирусов, в том числе новый штамм, похожий на SARS-CoV-1.
- Как считает глава британской разведки SIS / MI6 в 1999-2004 годах августа Ричард Дирлав , вирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение, поскольку его ключевые элементы не эволюционировали естественным образом, а были у него интегрированы. По его мнению, сделали это китайские ученые при изучении коронавируса в летучих мышей. А дальше произошел несчастный случай - модифицированный под человеческий организм вирус вырвался из лаборатории.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
Читайте также
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-