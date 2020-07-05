5 июля, 2020, 12:14

Уханьский институт вирусологии (КНР) хранил образцы COVID-19, начиная с 2012 года

Об этом говорится в расследовании лондонской газеты The Sunday Times , передает Еспресо.TV .

Со ссылкой на диссертации двух китайских врачей издание утверждает, что в 2012 году в течение одной недели с тяжелой пневмонией было госпитализировано шесть мужчин. Все они работали в заброшенном медном руднике, очищая ее от экскрементов летучих мышей.

У пациентов наблюдались симптомы, аналогичные Коронавирусы SARS-CoV-1.

Позже тре госпитализированы умерли.

При этом в четырех из шести больных в крови были обнаружены антитела к неизвестному, но подобного на SARS-CoV-1 коронавируса.

Китайские ученые изучили шахту и обнаружили в мышином помете много коронавирусов, в том числе новый штамм, похожий на SARS-CoV-1.

Как считает глава британской разведки SIS / MI6 в 1999-2004 годах августа Ричард Дирлав , вирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение, поскольку его ключевые элементы не эволюционировали естественным образом, а были у него интегрированы. По его мнению, сделали это китайские ученые при изучении коронавируса в летучих мышей. А дальше произошел несчастный случай - модифицированный под человеческий организм вирус вырвался из лаборатории.

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