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Espreso.tvОбществоВ Багдаде обстреляли аэропорт с американскими военными, - СМИ

В Багдаде обстреляли аэропорт с американскими военными, - СМИ


фото: Basnews
В Ираке, на территории международного аэропорта столицы Багдада, упала ракета типа "Катюша"

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местные СМИ.

Удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.

При этом отмечается, что ракета взорвалась и не привела к каким-либо повреждениям. Также неизвестно кто стоит за этой атакой.

К слову, иракская служба безопасности чуть позже опровергла информацию о ракетных обстрелах аэропорта Багдада.

Как сообщалось, 11 июня две ракеты системы реактивного залпового огня "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" Багдада. В этом районе расположены основные иракские правительственные здания и посольство США.

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