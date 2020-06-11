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Espreso.tvОбщество"Зеленую зону" Багдада вновь обстреляли "Катюшами"

"Зеленую зону" Багдада вновь обстреляли "Катюшами"

Две ракеты системы реактивного залпового огня "Катюша" разорвались в "зеленой зоне" Багдада

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Ирака.

"Обстрел произошел незадолго до полуночи, когда две ракеты упали в зеленой зоне, в которой находятся основные иракские правительственные здания и посольство США", - говорится в материале.

Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало, однако на месте инцидента звучала сирена.

"Ни одна из известных групп не взяла на себя ответственность за нападение", - добавляет Xinhua.

Напомним хорошо укреплена "зеленая зона" часто становится мишенью ракетных и минометных ударов. Расположена на западном берегу реки Тигр территория имеет площадь в около 10 кв. км.

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