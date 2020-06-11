"Зеленую зону" Багдада вновь обстреляли "Катюшами"
Об этом пишет Xinhua со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Ирака.
"Обстрел произошел незадолго до полуночи, когда две ракеты упали в зеленой зоне, в которой находятся основные иракские правительственные здания и посольство США", - говорится в материале.
Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало, однако на месте инцидента звучала сирена.
"Ни одна из известных групп не взяла на себя ответственность за нападение", - добавляет Xinhua.
Напомним хорошо укреплена "зеленая зона" часто становится мишенью ракетных и минометных ударов. Расположена на западном берегу реки Тигр территория имеет площадь в около 10 кв. км.
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