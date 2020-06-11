"Зеленую зону" Багдада вновь обстреляли "Катюшами"

11 июня, 2020, 10:50

Две ракеты системы реактивного залпового огня "Катюша" разорвались в "зеленой зоне" Багдада

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Ирака.

"Обстрел произошел незадолго до полуночи, когда две ракеты упали в зеленой зоне, в которой находятся основные иракские правительственные здания и посольство США", - говорится в материале.

Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало, однако на месте инцидента звучала сирена.

"Ни одна из известных групп не взяла на себя ответственность за нападение", - добавляет Xinhua.

Напомним хорошо укреплена "зеленая зона" часто становится мишенью ракетных и минометных ударов. Расположена на западном берегу реки Тигр территория имеет площадь в около 10 кв. км.