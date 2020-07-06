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Espreso.tvЭкономикаRyanair запускает четыре новых рейса из Украины в Италию

Ryanair запускает четыре новых рейса из Украины в Италию


фото: reuters
Авиакомпания запускает четыре новых маршрута - в Болонью, Катанию, Милан и Рим

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь" в Facebook.

Согласно сообщению, авиакомпания Ryanair запускает четыре новых маршрута в Италию, а именно в Болонью, Катанию, Милан и Рим.

"Для Международного аэропорта "Борисполь" каждый новый открытый маршрут - это победа! Мы поздравляем Ryanair с открытием новых маршрутов и желаем, чтобы они пользовались спросом. Италия прекрасная страна, которую безусловно стоит посетить украинцам, а итальянцам, в свою очередь, посетить Украину", - говорится в сообщении.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта "Борисполь", в понедельник, 6 июля, Ryanair выполнил первые рейсы из городов Бергамо и Рим в Украину.

Согласно информации на сайте авиакомпании, на сегодня также запланированы рейсы из Болоньи во Львов, из Бергамо и Болоньи в Одессу и из Бергамо в Харьков.

  • Как сообщалось, 22 июня Ryanair возобновил регулярные полеты в Украину.

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