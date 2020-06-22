 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоRyanair и Swiss восстановили регулярные полеты в Украину

Ryanair и Swiss восстановили регулярные полеты в Украину


фото: reuters
В воскресенье, 21 июня, авиакомпании Ryanair и Swiss восстановили регулярные полеты в аэропорт Борисполь после трехмесячного перерыва

Об этом сообщает avianews .

Авиакомпании выполнили рейсы в аэропорт "Борисполь": Ryanair - из Барселоны, Swiss - из Цюриха.

Предполагается, что Ryanair в июне будет обслуживать три маршрута в Украину - из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев два раза в неделю. Запуск рейса Краков-Киев перенесен из-за запрета польской власти на полеты из Украины и других стран до 30 июня.

В июле к концу летнего сезона навигации Ryanair планирует возобновить половину из своих предыдущих украинских маршрутов, в частности рассчитывает начать полеты из Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Swiss в июне будет летать между Киевом и Цюрихом раз в неделю - по воскресеньям. С июля авиакомпания планирует увеличить частоту полетов до двух рейсов в неделю.

Пассажирам перед покупкой авиабилетов рекомендуется учитывать возможное изменение расписания полетов, а также ограничения на въезд иностранцев в другие страны, которые уже введены или могут быть продлены или введены в будущем.

Так, хотя Swiss позволяет стыковать киевские рейсы в Цюрихе с рейсами в Нью-Йорк и Бостон, большинству иностранцев с визами для поездки в США запрещен транзит через аэропорты Шенгенской зоны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать