Ryanair и Swiss восстановили регулярные полеты в Украину

22 июня, 2020, 10:28

В воскресенье, 21 июня, авиакомпании Ryanair и Swiss восстановили регулярные полеты в аэропорт Борисполь после трехмесячного перерыва

Об этом сообщает avianews .

Авиакомпании выполнили рейсы в аэропорт "Борисполь": Ryanair - из Барселоны, Swiss - из Цюриха.

Предполагается, что Ryanair в июне будет обслуживать три маршрута в Украину - из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев два раза в неделю. Запуск рейса Краков-Киев перенесен из-за запрета польской власти на полеты из Украины и других стран до 30 июня.

В июле к концу летнего сезона навигации Ryanair планирует возобновить половину из своих предыдущих украинских маршрутов, в частности рассчитывает начать полеты из Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Swiss в июне будет летать между Киевом и Цюрихом раз в неделю - по воскресеньям. С июля авиакомпания планирует увеличить частоту полетов до двух рейсов в неделю.

Пассажирам перед покупкой авиабилетов рекомендуется учитывать возможное изменение расписания полетов, а также ограничения на въезд иностранцев в другие страны, которые уже введены или могут быть продлены или введены в будущем.

Так, хотя Swiss позволяет стыковать киевские рейсы в Цюрихе с рейсами в Нью-Йорк и Бостон, большинству иностранцев с визами для поездки в США запрещен транзит через аэропорты Шенгенской зоны.

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