Ryanair и Swiss восстановили регулярные полеты в Украину
Об этом сообщает avianews .
Авиакомпании выполнили рейсы в аэропорт "Борисполь": Ryanair - из Барселоны, Swiss - из Цюриха.
Предполагается, что Ryanair в июне будет обслуживать три маршрута в Украину - из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев два раза в неделю. Запуск рейса Краков-Киев перенесен из-за запрета польской власти на полеты из Украины и других стран до 30 июня.
В июле к концу летнего сезона навигации Ryanair планирует возобновить половину из своих предыдущих украинских маршрутов, в частности рассчитывает начать полеты из Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков.
Swiss в июне будет летать между Киевом и Цюрихом раз в неделю - по воскресеньям. С июля авиакомпания планирует увеличить частоту полетов до двух рейсов в неделю.
Пассажирам перед покупкой авиабилетов рекомендуется учитывать возможное изменение расписания полетов, а также ограничения на въезд иностранцев в другие страны, которые уже введены или могут быть продлены или введены в будущем.
Так, хотя Swiss позволяет стыковать киевские рейсы в Цюрихе с рейсами в Нью-Йорк и Бостон, большинству иностранцев с визами для поездки в США запрещен транзит через аэропорты Шенгенской зоны.
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