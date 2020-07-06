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Espreso.tvОбществоРФ может пойти на уступки по Донбассу, - Резников

РФ может пойти на уступки по Донбассу, - Резников

Россия готова "сблизить позиции" на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в комментарии изданию "Новости Донбасса" .

По словам министра, компромиссы могут по ряду позиций: вопросов взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирование, строительства КПВВ на линии разграничения, открытие пропуска в Донецкой области, вновь закрыто со стороны террористов

"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", - сказал он.

При этом министр надеется, что будет ротация российских переговорщиков в ТКГ.

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что существует 5 вариантов действий власти относительно конфликта на Донбассе.

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