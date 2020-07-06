Данилов заявил о 5 вариантов развития событий по Донбассу

6 июля, 2020, 09:11

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что существует 5 вариантов действий власти относительно конфликта в Донбассе

Об этом он заявил в интервью УП .



"Сейчас есть процедуры переговоров, которые нам в наследство достались: Минские соглашения, нормандские форматы, мы этим пользоваться. Если мы увидим, что это невозможно, тогда, наверное, будет другой вариант", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что перед встречей (лидеров "нормандского" формата, - ред.) во Франции состоялось закрытое заседание СНБО.

"Там было 5 вариантов наших действий относительно того, как будут вести себя наши оппоненты. Сегодня мы идем по первому варианту. Будет применен 2-й, 3-й, 4-й или 5-й - это будет зависеть от того, как, каким образом будет развиваться ситуация ", - заявил Данилов.

По его мнению, никаких уступок и компромиссов по Донбасса в пользу РФ не произошло.

"Может у меня больше информации, я не могу ее вам по определенным причинам разглашать, но я настроен оптимистично", - подытожил секретарь СНБО.