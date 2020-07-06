Резников Во время заседания ТКГ никаких ультиматумов относительно изменений в Конституцию Украины не прозвучало

6 июля, 2020, 20:41

Вицепремьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что во время ТКГ в Берлине не было никаких ультиматумов об изменениях в Конституцию Украины с российской стороны

Об этом Резников заявил в эфире Общественного радио.

По словам вице-премьер-министра, никаких ультиматумов во время разговора в Берлине не прозвучало.

"Это надуманная история и слово ультиматум не может быть применено к переговорам, которые происходили", - отметил Резников.

Отмечается, что речь идет о якобы требованиях российской стороны представить план внесения изменений в Конституцию Украины, о которых говорилось в медиа в последние дни.

"Задачей для Минской трехстороннего контактной группы является обсуждение правовых аспектов Минских соглашений, в том числе закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", что сокращенно мы называем особым статусом. И такой закон парламент Украины прошлой каденции принял, его действие продлено до 31 декабря текущего года уже парламентом этой каденции. Это и есть элемент Минских соглашений", - сказал Резников.

По его словам, ранее с российской стороны звучало, что особый статус должен быть включен в Конституцию Украины.

"Но никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может", - добавил Резников.

Напомним, что 3 июля в Берлине состоялась встреча политических советников "нормандского формата". В Германию отправилась украинская делегация, в которую вошли, в частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия готова "сблизить позиции" на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

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