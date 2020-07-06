Работников баз отдыха Херсонщины начали тестировать на COVID-19 - ОГА

6 июля, 2020, 16:15

На Херсонщине начали тестировать на коронавирус персонал баз отдыха и пансионатов

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко в Facеbook .

"На курортах Херсонщины начали тестировать на COVID-19 персонал баз отдыха и пансионатов", - сообщил Короленко.

Сейчас проведено 40 ПЦР-тестов среди работников баз отдыха в Железном Порту. Среди них инфицированных коронавируса нет.

По его словам, тестирование будут проводить и в дальнейшем, чтобы контролировать распространение вируса COVID-19 в области и не допустить заражения отдыхающих на морских курортах.

По состоянию на 9:00 понедельника, 6 июля, в Украине зафиксировано 49 043 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 1262 - летальные, 21703 человека выздоровели

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