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Espreso.tvОбществоВ Украине коронавирусом заразились более 49 тыс. человек, 1262 человека умерли

В Украине коронавирусом заразились более 49 тыс. человек, 1262 человека умерли

По состоянию на 9:00 понедельника, 6 июля, в Украине зафиксировано 49 043 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 1262 - летальные, 21703 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

В течение дня 5 июля было зафиксировано 543 новых случая коронавируса, выздоровели 327 человек, 13 пациентов умерли.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

Винницкая область - 1967 случаев;
Волынская область - 2752 случая;
Днепропетровская область - 1115 случаев;
Донецкая область - 681 случай;
Житомирская область - 1468 случаев;
Закарпатская область - 3375 случаев;
Запорожская область - 597 случаев;
Ивано-Франковская область - 2700 случаев;
Кировоградская область - 659 случаев;
г. Киев - 5602 случая;
Киевская область - 2789 случаев;
Львовская область - 6301 случай;
Луганская область - 84 случая;
Николаевская область - 461 случай;
Одесская область - 1883 случая;
Полтавская область - 324 случая;
Ровенская область - 4190 случаев;
Сумская область - 321 случай;
Тернопольская область - 2101 случай;
Харьковская область - 2371 случай;
Херсонская область - 196 случаев;
Хмельницкая область - 842 случая;
Черновицкая область - 5018 случаев;
Черкасская область - 670 случаев;
Черниговская область - 576 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июля 2020 в Центр поступило 680 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 95 315 сообщений о подозрении на COVID-19.

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