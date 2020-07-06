В Украине коронавирусом заразились более 49 тыс. человек, 1262 человека умерли
Об этом сообщает пресс служба МОЗ.
В течение дня 5 июля было зафиксировано 543 новых случая коронавируса, выздоровели 327 человек, 13 пациентов умерли.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
Винницкая область - 1967 случаев;
Волынская область - 2752 случая;
Днепропетровская область - 1115 случаев;
Донецкая область - 681 случай;
Житомирская область - 1468 случаев;
Закарпатская область - 3375 случаев;
Запорожская область - 597 случаев;
Ивано-Франковская область - 2700 случаев;
Кировоградская область - 659 случаев;
г. Киев - 5602 случая;
Киевская область - 2789 случаев;
Львовская область - 6301 случай;
Луганская область - 84 случая;
Николаевская область - 461 случай;
Одесская область - 1883 случая;
Полтавская область - 324 случая;
Ровенская область - 4190 случаев;
Сумская область - 321 случай;
Тернопольская область - 2101 случай;
Харьковская область - 2371 случай;
Херсонская область - 196 случаев;
Хмельницкая область - 842 случая;
Черновицкая область - 5018 случаев;
Черкасская область - 670 случаев;
Черниговская область - 576 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июля 2020 в Центр поступило 680 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 95 315 сообщений о подозрении на COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи