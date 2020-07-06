В Украине коронавирусом заразились более 49 тыс. человек, 1262 человека умерли

6 июля, 2020, 09:18

По состоянию на 9:00 понедельника, 6 июля, в Украине зафиксировано 49 043 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 1262 - летальные, 21703 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

В течение дня 5 июля было зафиксировано 543 новых случая коронавируса, выздоровели 327 человек, 13 пациентов умерли.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

Винницкая область - 1967 случаев;

Волынская область - 2752 случая;

Днепропетровская область - 1115 случаев;

Донецкая область - 681 случай;

Житомирская область - 1468 случаев;

Закарпатская область - 3375 случаев;

Запорожская область - 597 случаев;

Ивано-Франковская область - 2700 случаев;

Кировоградская область - 659 случаев;

г. Киев - 5602 случая;

Киевская область - 2789 случаев;

Львовская область - 6301 случай;

Луганская область - 84 случая;

Николаевская область - 461 случай;

Одесская область - 1883 случая;

Полтавская область - 324 случая;

Ровенская область - 4190 случаев;

Сумская область - 321 случай;

Тернопольская область - 2101 случай;

Харьковская область - 2371 случай;

Херсонская область - 196 случаев;

Хмельницкая область - 842 случая;

Черновицкая область - 5018 случаев;

Черкасская область - 670 случаев;

Черниговская область - 576 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июля 2020 в Центр поступило 680 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 95 315 сообщений о подозрении на COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb