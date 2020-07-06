Прекратил существование один из самых титулованных спортивных клубов Украины

6 июля, 2020, 12:44

Полтавский футзальный женский клуб ПЗМС был расформирован из-за финансовых проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса

Об этом сообщает 5x5.org.ua .

У клуба не было возможности содержать команду.

"Команда больше существовать не будет. Причина? Нет одной глобальной причины. Можно назвать десяток, а то и больше мини-причин, подвели к такому решению. Есть много разных нюансов и моментов. Когда мы собрали их вместе, то получилось больше минусов , чем плюсов. Одной из причин закрытия стал коронавирус. В марте начался карантин, а девушек надо было как-то содержать, помогать им ", - сказал главный тренер команды Николай Кудацкий.

ПЗМС является одним из самых титулованных спортивных клубов в истории Украины. Команда 10 раз выигрывала национальный чемпионат и 5 раз кубок страны.

12 мая стало известно, что чемпионат мира по футзалу-2020 перенесен на 2021 из-за пандемии коронавируса.