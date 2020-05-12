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Espreso.tvСпортЧемпионат мира по футзалу перенесли из-за пандемии

Чемпионат мира по футзалу перенесли из-за пандемии


фото: fifa.com
Чемпионат мира по футзалу-2020 перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Турнир пройдет в период с 12 сентября по 3 октября 2021 года в Литве.

Решение о переносе турнира было принято в связи с пандемией коронавируса и рекомендациями рабочей группы FIFA.

Сборная Украины на турнире не сыграет.

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