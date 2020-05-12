Чемпионат мира по футзалу перенесли из-за пандемии
12 мая, 2020, 19:43
Чемпионат мира по футзалу-2020 перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Турнир пройдет в период с 12 сентября по 3 октября 2021 года в Литве.
Решение о переносе турнира было принято в связи с пандемией коронавируса и рекомендациями рабочей группы FIFA.
Сборная Украины на турнире не сыграет.
- 13 февраля женская сборная Украины по футзалу узнала имена двух соперников в групповом раунде Евро-2021.
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