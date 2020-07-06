На большинстве пляжей Одессы обнаружили кишечную палочку
Об этом сообщил Лабораторный центр МЗ, передает Думская TV.
По состоянию на 30 июня на большинстве пляжей Одессы вода в море не соответствует санитарным нормам.
Отмечается, что воду проверяют еженедельно, а результаты исследования взятых сегодня, 6 июля, образцов будут известны в пятницу, 10 июля.
"Наш основной индикатор, характеризующий загрязнение морской воды, не соответствовал индексу кишечной палочки", - отметили в отделе эпиднадзора лабораторного центра.
Самым чистым пляжем, по результатам исследований, является "Ланжерон", вблизи которого в прошлом году затонул танкер Dеlfi.
Специалисты считают, что на результаты исследований влияет погода, а также количество туристов.
- Одесский горсовет ограничил доступ к пляжу "Дельфин" в Одессе из-за утечки топлива из танкера Dеlfi.
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