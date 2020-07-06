На большинстве пляжей Одессы обнаружили кишечную палочку

6 июля, 2020, 17:35

В Одессе морская вода на городских пляжах не соответствует микробиологическим нормам, на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку

Об этом сообщил Лабораторный центр МЗ, передает Думская TV.

По состоянию на 30 июня на большинстве пляжей Одессы вода в море не соответствует санитарным нормам.

Отмечается, что воду проверяют еженедельно, а результаты исследования взятых сегодня, 6 июля, образцов будут известны в пятницу, 10 июля.

"Наш основной индикатор, характеризующий загрязнение морской воды, не соответствовал индексу кишечной палочки", - отметили в отделе эпиднадзора лабораторного центра.

Самым чистым пляжем, по результатам исследований, является "Ланжерон", вблизи которого в прошлом году затонул танкер Dеlfi.

Специалисты считают, что на результаты исследований влияет погода, а также количество туристов.

Одесский горсовет ограничил доступ к пляжу "Дельфин" в Одессе из-за утечки топлива из танкера Dеlfi.

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