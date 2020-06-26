В Одессе из-за утечки топлива из танкера Delfi закрыли пляж "Дельфин"

26 июня, 2020, 16:24

Из-за утечки топлива Одесский горсовет ограничил доступ к пляжу "Дельфин" в Одессе

Об этом сообщает сайт горсовета Одессы.

"25 июня состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором рассмотрен вопрос о дополнительных мерах безопасности на территории пляжа "Дельфин" возле затонувшего танкера-бункеровщика Delfi", - отмечается в сообщении.

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Комиссия приняла решение об ограничении доступа отдыхающих на пляж в этом районе побережья "в связи с продолжающимся утечкой нефтепродуктов с танкера, а также учитывая информацию Госэкоинспекции в Одесской области о превышении нормативов предельно допустимых концентраций нефтепродуктов и загрязнения воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа "Дельфин".

Напомним, 21 июня с затонувшего возле одесского побережья танкера Delfi стало выливаться топливо .

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