Мы должны вооружаться, - Огрызко об ответе на действия России

6 июля, 2020, 21:21

Единственным способом обезопасить Украину от агрессии РФ является серьезное развитие вооруженных сил и консолидация зарубежных партнеров

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV .

Огрызко ответил на вопрос о том, какими должны быть действия Украины в ответ на российскую угрозу.

"Мое видение, понимание заключается в одном. Мы должны вооружаться. Мы должны получать от наших западных партнеров максимально много современного оружия для того, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Мы должны, и я думаю, что в этом плане уже сделаны очень серьезные шаги, иметь возможность разработки и, собственно, использования оружия, которое может нанести врагу сокрушительный урон. И это должно стать главным элементом сдерживания. Потому что год прошел и мы видим, что все эти попытки договориться, заглянуть в глаза, работать не могут" , - сказал Огрызко.

По его мнению, единственным способом обезопасить Украину от дальнейшей агрессии является серьезное развитие вооруженных сил по всем направлениям и консолидация зарубежных партнеров.

"Мы ежедневно должны объяснять, что Россия является угрозой не только для Украины, не только для стран Балтии, но и для всего цивилизованного западного мира. Если выводы не будут сделаны, то ситуация уже не для Украины, а для Запада в целом будет очень плохой", - резюмировал Огрызко.

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