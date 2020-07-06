Малиновский попал в "команду тура" чемпионата Италии по футболу

6 июля, 2020, 14:43

Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в символическую сборную 30-го тура чемпионата Италии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Whoscored.

В матче против "Кальяри" (1:0) украинец провел на поле 59 минут и заработал пенальти, который реализовал Луис Муриель.

В текущем сезоне 27-летний Руслан Малиновский провел 35 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 11 млн евро.

6 июля в 30-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" победила "Кальяри" со счетом 1:0 .