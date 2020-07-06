Львовщина соответствует критериям Минздрава для ослабления карантина

6 июля, 2020, 13:55

Львовщина вошла в перечень областей, которые соответствуют критериям МОЗ по ослаблению карантина

По данным Министерства здравоохранения, Львовская область соответствует всем трем критериям, которые позволяют ослабить карантин.

Речь идет о загруженности коек в больницах (43,04%), охват тестированием (108,66%) и процент выявления больных (10,92%).

Добавим, Львовщина возглавляет антирейтинг среди областей по количеству больных коронавирусом. По состоянию на сегодня, 6 июля, в области уже 6301 подтвержден случай инфицирования коронавирусом. За последние сутки цифра новых больных уменьшилось - 105. Однако это наибольший показатель среди других областей Украины.

Напомним, рост количества больных COVID-19 на Львовщине фиксируют еще с 10 июня. Больше всего новых больных за сутки обнаружили 23 июня - 240. Учитывая такие показатели, во Львовской области карантин без послаблений продлили до 7 июля. Завтра же, 7 июля, должно состояться заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, на которой будут рассматривать возможность ослабления карантинных мероприятий в области.

По состоянию на сейчас в области возобновили работу общественного транспорта, а также позволили работать фитнес-клубам и ресторанам.