Изменения в Конституцию РФ не помешают возвращению Крыма, - Кулеба

26 июня, 2020, 14:29

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что изменения в российской Конституции не способны помешать деоккупации Крыма

Об этом он заявил, выступая на торжественной церемонии поднятия крымскотатарского флага вместе с национальным лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым, сообщает пресс-служба МИД.

"Сейчас многие переживают за изменения в российской конституции, которые, мол, должны зафиксировать "нерушимость границ России". Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства - зафиксировано в законе, указе президента или конституции этой страны - не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским", - заявил глава МИД Украины, выступая на торжественной церемонии.

Дмитрий Кулеба отметил, что в День крымскотатарского флага, он взвился не только на министерстве в Киеве, но и во всех зарубежных дипломатических учреждениях, везде, где Украина присутствует в мире.

Министр особо подчеркнул, что защита прав крымских татар, которые остались в незаконно оккупированном Крыму, и деоккупация Крыма всегда будут его приоритетом на посту.

"Мы не остановимся до тех пор, пока этот флаг, который мы сегодня поднимаем вместе с украинским флагом, не поднимится во всех городах и населенных пунктах Автономной Республики Крым и Севастополь. Я это сейчас говорю не как дипломатический романтик, а как серьезный дипломатический прагматик ", - подчеркнул он.

У здания МИД на церемонию собрались также активисты и известные деятели, среди которых бывший политзаключенный Владимир Балух, журналист Айдер Муждабаев, заместитель Главы Меджлиса Ильми Умеров.

Выступая перед собравшимися, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары, Крым, Украина - это единственный ассоциативный ряд, ни одна часть которого не существует отдельно, и выразил уверенность в неотвратимости деоккупации полуострова.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправка к Конституции РФ о защите целостности России нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.