Кулеба: Крым будет успешным примером деоккупации в XXI веке
6 июля, 2020, 10:33
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина покажет пример успешной деоккупации на примере аннексированного Россией Крыма
Об этом он сказал в интервью проекту Радио Свобода Крим.Реалии .
"В XX веке была прекрасная деоккупация территории Эльзаса, в котором я имел возможность три года проживать, представляя интересы Украины в Совете Европы, опыт которого я активно изучал. Если в XXI веке таких случаев не было, значит будет. И он будет создан нашими руками . И это будет деоккупация Крыму ", - отметил Кулеба.
- Воду в Крым нельзя подавать даже в обмен на освобождение людей , поскольку на полуострове неисчерпаемый потенциал для пополнения "обменного фонда".
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