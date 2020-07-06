Кулеба: Крым будет успешным примером деоккупации в XXI веке

6 июля, 2020, 10:33

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина покажет пример успешной деоккупации на примере аннексированного Россией Крыма

Об этом он сказал в интервью проекту Радио Свобода Крим.Реалии .

"В XX веке была прекрасная деоккупация территории Эльзаса, в котором я имел возможность три года проживать, представляя интересы Украины в Совете Европы, опыт которого я активно изучал. Если в XXI веке таких случаев не было, значит будет. И он будет создан нашими руками . И это будет деоккупация Крыму ", - отметил Кулеба.