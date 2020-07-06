Экс-защитника "Динамо" поместили на карантин в Китае
6 июля, 2020, 17:35
Бывший центральный защитник "Динамо" Тамаш Кадар отбывает 14-дневный карантин в китайском городе Сямынь
Об этом сообщает Xinhua.
В конце февраля Кадар перешел из "Динамо" в местный "Шаньдун Лунэн" за 4 млн евро, однако только сейчас сумел добраться до Китая.
Из-за пандемии коронавируса старт сезона в китайской Суперлиге был отложен. Ожидается, что турнир начнется 25 июля.
- 4 марта Алексей Михайличенко заявил, что Тамаш Кадар покинул "Динамо" из-за отсутствия мотивации.
- 9 апреля стало известно, что Кадар, который зимой со скандалом покинул "Динамо", из-за пандемии второй месяц не может присоединиться к китайскому клубу "Шаньдун Луэн".
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