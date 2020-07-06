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Espreso.tvСпортЭкс-защитника "Динамо" поместили на карантин в Китае

Экс-защитника "Динамо" поместили на карантин в Китае


фото: Getty Images
Бывший центральный защитник "Динамо" Тамаш Кадар отбывает 14-дневный карантин в китайском городе Сямынь

Об этом сообщает Xinhua.

В конце февраля Кадар перешел из "Динамо" в местный "Шаньдун Лунэн" за 4 млн евро, однако только сейчас сумел добраться до Китая.

Из-за пандемии коронавируса старт сезона в китайской Суперлиге был отложен. Ожидается, что турнир начнется 25 июля.

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