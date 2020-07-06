Экс-защитника "Динамо" поместили на карантин в Китае

6 июля, 2020, 17:35

Бывший центральный защитник "Динамо" Тамаш Кадар отбывает 14-дневный карантин в китайском городе Сямынь

Об этом сообщает Xinhua.

В конце февраля Кадар перешел из "Динамо" в местный "Шаньдун Лунэн" за 4 млн евро, однако только сейчас сумел добраться до Китая.

Из-за пандемии коронавируса старт сезона в китайской Суперлиге был отложен. Ожидается, что турнир начнется 25 июля.

4 марта Алексей Михайличенко заявил, что Тамаш Кадар покинул "Динамо" из-за отсутствия мотивации.

9 апреля стало известно, что Кадар, который зимой со скандалом покинул "Динамо", из-за пандемии второй месяц не может присоединиться к китайскому клубу "Шаньдун Луэн".