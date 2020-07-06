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Espreso.tvОбществоДания разрешила достроить "Северный поток-2" судам с якорным позиционированием, находящимся в собственности "Газпрома"

Дания разрешила достроить "Северный поток-2" судам с якорным позиционированием, находящимся в собственности "Газпрома"

Датское энергетическое агентство позволило компании Nord Stream 2 AG достроить газопровод "Северный поток-2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Запрос на внесение поправки к полученному в октябре прошлого года разрешения на строительство компания Nord Stream 2 AG подала в июне.

"Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования", - говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что строительство будет вестись за пределами зоны, где нельзя использовать суда с якорным позиционированием из-за того, что там затоплены запасы химического оружия.

Одним из таких судов является трубоукладчик "Академик Черский", который находится в собственности "Газпрома". Сейчас "Академик Черский", который ранее базировался на российском Дальнем Востоке, прибыл на Балтику и в данный момент находится в немецких территориальных водах, где хранятся части газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в начале июля Сенат США включил дополнительные санкции против строительства "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета.

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