1 июля, 2020, 07:17

Конгрессмен-республиканец Стив Вомак сообщил, что Сенат США добавил к проекту бюджета обороны часть о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода "Северный поток - 2"

Об этом Вомак написал в Twitter.

Он отметил, что гордится, что является соавтором санкций, которые призваны остановить строительство "Северного потока-2".

"Путин хочет использовать газопровод" Северный поток-2 "как инструмент принуждения. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны ", - написал Вомак.

Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I'm proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA. - Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) June 30, 2020

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