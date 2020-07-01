Сенат США рассмотрит дополнительные санкции в отношении "Северного потока - 2"
Об этом Вомак написал в Twitter.
Он отметил, что гордится, что является соавтором санкций, которые призваны остановить строительство "Северного потока-2".
"Путин хочет использовать газопровод" Северный поток-2 "как инструмент принуждения. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны ", - написал Вомак.
Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I'm proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA.- Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) June 30, 2020
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- Напомним, в июне в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северный поток-2".
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