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Espreso.tvМирСенат США рассмотрит дополнительные санкции в отношении "Северного потока - 2"

Сенат США рассмотрит дополнительные санкции в отношении "Северного потока - 2"

Конгрессмен-республиканец Стив Вомак сообщил, что Сенат США добавил к проекту бюджета обороны часть о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода "Северный поток - 2"

Об этом Вомак написал в Twitter.

Он отметил, что гордится, что является соавтором санкций, которые призваны остановить строительство "Северного потока-2".

"Путин хочет использовать газопровод" Северный поток-2 "как инструмент принуждения. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны ", - написал Вомак.

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