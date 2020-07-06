Численность ВСУ приведут в соответствие с законодательством, - Хомчак

6 июля, 2020, 15:39

Штатную численность Вооруженных сил Украины постепенно приведут в соответствие с численностью, предусмотренной законодательством

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью информагентству АрмияInform .

Он объяснил, почему нежелательно расхождение между фактической численностью армии и той, которая прописана в законе.

"Штатная численность войск значительно превышает 250 тыс. человек. А именно такая численность войск определена законом Украины "О численности Вооруженных Сил Украины". И если говорить о некомплекте войск в соответствии с штатной численностью, то он значителен. А если вспомнить о численности войск, определенной законом, то мы укомплектованы на сегодня почти на 100 процентов", - отметил Хомчак.

По его словам, такая разница создает сложности в управлении армией.

"Значительное расхождение между штатной численностью войск (количеством должностей на бумаге) и имеющейся численностью личного состава (определенная законом Украины "О численности Вооруженных сил Украины", 250 тыс. человек), не позволяет достичь необходимой слаженности подразделений, качественно проводить мероприятия боевой подготовки, максимально эффективно использовать финансовые ресурсы. Хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей", - пояснил главнокомандующий ВСУ.

Именно поэтому, отметил Хомчак, приняли решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью.

В процессе реформы в Вооруженных силах Украины сократят 17 генеральских должностей.