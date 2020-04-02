В ВСУ планируют сократить 17 генеральских должностей, - Хомчак

2 апреля, 2020, 09:29

В процессе реформы в Вооруженных силах Украины сократят 17 генеральских должностей

Об этом он рассказал в интервью агентству АрмияInform .

"Предполагаю, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 генеральских должностей", - сказал Хомчак.

Он добавил, что в Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий.

"Итак, звания" бригадный генерал ", или однозвездочный, введут после того, как соответствующий проект одобрят народные депутаты ... Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик, и четырехзвездочный генерал. К сожалению, не все депутаты к военным готовы прислушиваться, но мы продолжаем убеждать: это предложение базируется как на нашему историческому наследию, так и на мировой практике ", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Также в ВСУ подали предложение: за особые военные заслуги перед Украиной присваивать высшее генеральское звание - "генерал армии Украины".