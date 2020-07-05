Иран до сих пор не передал во Францию "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, - МИД

5 июля, 2020, 21:47

Иран до сих пор не передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого вблизи Тегерана самолета МАУ

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Украина 24" .

По его словам, "черные ящики" сбитого иранскими военными самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" до сих пор находятся в Тегеране. Иран обещает передать бортовые самописцы украинского самолета во Францию до 20 июля.

"Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе", - сказал Енин.

Енин добавил, что если техническое расследование покажет постороннее вмешательство, то Украина будет переходить ко второму этапу переговорного процесса и потребует конкретного уровня компенсации семьям погибших.

Напомним, 29 июня сообщалось, что Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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