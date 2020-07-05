В Украине нет коллективного иммунитета от коронавируса, - МОЗ
5 июля, 2020, 16:11
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что коллективного иммунитета от COVID-19 не существует ни в Украине, ни в мире
Об этом сообщает "Украина 24" .
По его словам, сейчас коллективного иммунитета к коронавирусу, вызывающему заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире. А формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины.
Ляшко добавил, что говорить о коллективном иммунитете без вакцины к коронавирусу - это средневековый подход.
"Это средневековый подход - когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В 21-м веке такие подходы не могут быть применены", - сказал Ляшко.
- По состоянию на утро воскресенья, 5 июля 2020 года, в Украине зарегистрировано 48 500 случаев заболевания Covid-19 (если считать с начала эпидемии)
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