В Тернополе произошла вспышка коронавируса в детском саду

5 июля, 2020, 21:06

В Тернополе закрыли на карантин детский сад, где COVID-19 заболели 5 воспитанников

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в facebook.

В Тернополе одним из очагов вспышки коронавирусной инфекции стал детский сад №6. Здесь COVID-19 подтвердили у пяти воспитанников. Сад решили закрыть на карантин.

"Чтобы не допустить распространения COVID-19 среди детей и работников, учебное заведение закрывают на 14-дневный карантинный период (самоизоляция контактных и медицинское наблюдение за ними)", - говорится в сообщении.

Когда работа сада будет возобновлена, пока неизвестно.

Напомним, 17 июня в Тернополе ввели ряд новых ограничений для борьбы с распространением COVID-19.

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