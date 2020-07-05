 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Тернополе произошла вспышка коронавируса в детском саду

В Тернополе произошла вспышка коронавируса в детском саду


фото: Укрінформ
В Тернополе закрыли на карантин детский сад, где COVID-19 заболели 5 воспитанников

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в facebook.

В Тернополе одним из очагов вспышки коронавирусной инфекции стал детский сад №6. Здесь COVID-19 подтвердили у пяти воспитанников. Сад решили закрыть на карантин.

"Чтобы не допустить распространения COVID-19 среди детей и работников, учебное заведение закрывают на 14-дневный карантинный период (самоизоляция контактных и медицинское наблюдение за ними)", - говорится в сообщении.

Когда работа сада будет возобновлена, пока неизвестно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

5 июля, 2020 воскресенье

4 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать