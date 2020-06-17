Запрет на массовые мероприятия, проверка транспорта и рынков: в Тернополе ввели новые карантин

17 июня, 2020, 18:45

В Тернополе вводят ряд новых ограничений для борьбы с распространением COVID-19

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в Facebook .

"Сегодня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом решили: запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанных с деятельностью объектов критической инфраструктуры), запретить в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы) ", - говорится в сообщении.

В заведениях общественного питания клиентам разрешается находиться до двух часов с соблюдением противоэпидемических мер.

Руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей. Деятельность учреждений, которые не смогут выполнить указанные условия, будет запрещена.

Перевозки пассажиров можно осуществляться исключительно в масках. Количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.

"С 18 июня ежедневно проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ города, чтобы убедиться насколько там соблюдаются ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Напомним, Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine