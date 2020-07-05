Софийский собор снова приглашает к себе посетителей

5 июля, 2020, 11:58

Национальный заповедник "София Киевская" открывает для посещения в выходные дни Софийский собор, музей "Дом митрополита", Трапезная (Теплая София), Ворота Заборовского и выставочные залы "Хлебная" (консистория)

Об этом со ссылкой на Религиозную правду передает Еспресо.TV .

Поэтому уже сегодня, 5 июля 2020 года, заповедник приглашает посетить следующие объекты:

территория заповедника (г. Киев, ул. Владимирская, 24). График работы: ежедневно без выходных с 10.00 до 20.00, Колокольня - до 19.00 (касса и вход - до 19.00);

лестница и паперть Андреевской церкви (г.. Киев, ул. Андреевский спуск, 23). График работы: среда-воскресенье с 12.00 до 20.00 (касса и вход - до 19.30), понедельник, вторник - выходные дни;

музей "Золотые ворота" (г. Киев, ул. Владимирская, 40а). График работы: ежедневно без выходных с 12.00 до 20.30 (касса и вход - до 20.30).

Заповедником введен температурный скрининг (измерение температуры), у касс обустроены разметку для соблюдения между посетителями рекомендованной расстоянии в 1,5 м, а также имеющиеся дезинфицирующие средства.

Вход в указанных объектов запрещено лицам с симптомами респираторного заболевания и лицам, которые не имеют средств индивидуальной защиты (защитные маски, респираторы, резиновые перчатки).

Напомним, в Киеве продолжает действовать карантин, обусловленный эпидемией COVID-19. Показатели заболеваемости на коронавирус в столице сейчас является одним из самых высоких в стране.

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