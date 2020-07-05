Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
5 июля, 2020, 17:49
В Ираке посольство США в очередной раз попало под ракетный обстрел в "зеленой зоне" в Багдаде
Об этом сообщает Al Arabiya.
Ракета, перехваченная американским посольством в Багдаде, упала рядом с протестующими неподалеку с "зеленой зоной". Она приземлилась недалеко от моста, ведущего к самой "зеленой зоне".
По данным военного коммуникационного центра Ираке, удар был отбит американской противоракетной установками, однако одна ракета упала вблизи протестующих и ранила ребенка, а также повредила жилой дом.
Ответственность за атаку с применением ракет "Катюша" на себя пока никто не взял.
- Напомним, 9 июня четверо военных пострадали после того, как самолет ВВС США врезался в стену при посадке на авиабазе на севере Ирака.
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