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Espreso.tvМирПосольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу


фото: Reuters
В Ираке посольство США в очередной раз попало под ракетный обстрел в "зеленой зоне" в Багдаде

Об этом сообщает Al Arabiya.

Ракета, перехваченная американским посольством в Багдаде, упала рядом с протестующими неподалеку с "зеленой зоной". Она приземлилась недалеко от моста, ведущего к самой "зеленой зоне".

По данным военного коммуникационного центра Ираке, удар был отбит американской противоракетной установками, однако одна ракета упала вблизи протестующих и ранила ребенка, а также повредила жилой дом.

Ответственность за атаку с применением ракет "Катюша" на себя пока никто не взял.

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