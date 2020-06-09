В Ираке разбился военный американский самолет

9 июня, 2020, 12:51

Четверо военных пострадали после того, как самолет ВВС США врезался в стену при посадке на авиабазе на севере Ирака

Об этом сообщает Rudaw со ссылкой на представителя коалиционных сил Майлса Кейггинса.

"Самолет ВВС США сошел с посадочной полосы и врезался в бетонную стену на военной базе Таджи в понедельник ночью", - говорится в сообщении.

В результате инцидента, произошедшего около 22 часов по местному времени, пострадали четыре человека, которые находились в самом воздушном судне.

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После аварии на борту самолета вспыхнуло пламя, однако он был быстро потушен.

Ведется следствие, которое должно установить все обстоятельства инцидента.

Отмечается, что на военной базе в Таджи находятся американские военные, которые тренируют и предоставляют советы местным солдатам в борьбе против террористической группировки "Исламское государство".