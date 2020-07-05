Муженко объяснил, почему боевикам Гиркина позволили отойти из Славянска в Донецк

5 июля, 2020, 20:37

Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в 2014 году боевики Игоря Гиркина беспрепятственно отошли из Славянска в Донецк из-за отсутствия у украинских военных должного количества сил для блокирования путей к отступлению

Об этом сообщают "Донбас.Реалии" .

По словам Виктора Муженко, который возглавлял Генеральный штаб ВСУ в 2014-2019 годах, силы АТО на момент бегства боевиков, 5 июля 2014 года, не смогли перекрыть все пути отступления из Славянска.

"Была действительно информация, что в ночь с 4 на 5 в районе улицы Аэродромной (Славянск, - ред.) формируется некая группировка. Какое-то количество людей. Что за люди, какая там техника была - неизвестно. Ну, и это в условиях городской застройки. Там же дома местных жителей. Могли нанести серьезные потери местному населению. И открыли огонь только тогда, когда уже пошла информация, что началось движение. Это было где-то около 12 часов ночи и мы практически всю ночь там проводили огневое беспокойство. То есть, обстреливали, но не понимали куда. Стреляли по площадям. Потому что у нас не было реальных целей, не было реальных координат", - рассказал Муженко.

Он добавил, что неконтролируемой оставалась территория шириной от 8 до 12 км между трассами из Славянска в Краматорск и Бахмут.

"У нас не было столько сил и средств. Общая группировка около двух тысяч, из них половина на блокпостах. Во-вторых, те подразделения, которые вели наступательные действия, они были уже измотаны, им нужен был какой-то отдых, хотя бы ночной. И нужно было сделать перегруппировку. А это время. И только после этого мы могли заблокировать это пространство. К сожалению, это нам не удалось и как раз это использовали боевики", - сказал Муженко.

Напомним, 5 июля исполняется 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянская и Краматорска

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