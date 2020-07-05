Сегодня - годовщина освобождения Славянска и Краматорска

5 июля, 2020, 08:16

В этот день исполняется 6 лет со дня освобождения украинской армией от российской оккупации Славянская и Краматорска

5 июля 2014 года в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянская было установлено украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск. Первыми шли разведчики и саперы, за ними - другие воинские подразделения, напоминает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

Освобождение этих городов, которые почти три месяца находились под вражеской оккупацией, стало очередной победой украинских военных над сепаратистскими бандформированиями. Убегая, оккупанты оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства и запуганное местное население.

В освобожденных городах постепенно налаживалась мирная жизнь, начали функционировать коммунальные и социальные службы.

С 13 октября 2014 года Краматорск объявлено временным центром Донецкой области, где в настоящее время содержится Донецкая областная государственная администрация. Как известно, боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года.

Тогда власть Украины объявила проведения антитеррористической операции на части территории Донецкой и Луганской областей. В июле 2014 года, кроме Славянска и Краматорска, украинские военные освободили от российской оккупации Дружковку и Бахмут - 6 июля, Константиновку - 7 июля, Торецкое - 21 июля, Авдеевку - 29 июля.

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