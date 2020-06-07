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Espreso.tvМирCovid-19 имеет искусственное происхождение, - экс-глава MI6

Covid-19 имеет искусственное происхождение, - экс-глава MI6

Ричард Дирлав
фото: Daily Mail
Вирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение, поскольку его ключевые элементы не эволюционировали естественным образом, а были у него интегрированы

Сделали это китайские ученые при изучении коронавируса в летучих мышей. А дальше произошел несчастный случай - модифицированный под человеческий организм вирус вырвался из лаборатории. Об этом в интервью подкаста Planet Normal лондонской газеты The Telegraph заявил глава британской разведки SIS / MI6 в 1999-2004 годах сэр Ричард Дирлав, передает Еспресо.TV .

Свое мнение бывший глава основывает на научной статьи норвежско-британской исследовательской группы, которая утверждает, что обнаружила в генетической последовательности SARS-CoV-2 структуры, которые предусматривают, что некоторые ключевые элементы вируса были "вставлены" в него, а не самостоятельно развились естественным образом . Из статьи прямо следует, что начальный коронавирус летучих мышей был модифицирован, вероятно, генетиками в Китае.

Речь идет о новом рецензируемое исследование, проведенное профессором Ангусом Далглишем из больницы Святого Георгия в Лондонском университете и норвежским вирусологом Биргером Соренсеном. В своей статье они утверждают, что идентифицировали "вставлены участки, расположенные на поверхности шипа SARS-CoV-2", которые объясняют, как вирус связывается с клетками человека.

Дирлов считает их исследования "очень важным вкладом в дебаты, которые сейчас начинаются о том, как развился вирус, как он вышел из лаборатории и взорвалась как пандемия".

"Я думаю, что эта конкретная статья очень важна, и я думаю, что это сдвинет дискуссию", - подытожил Дирлов.

 
 
Справка
 
16 апреля 2020 года авторитетное мнение об искусственном происхождении Covid-19 выразил нобелевский лауреат Люк Монтанье.
 
По его словам, очевидно, китайцы стремились создать вакцину против СПИДа, вставив секвенцию ВИЧ в коронавирус.
 
То есть, как он тогда объяснял, речь идет не о военной разработке, но не менее опасной, чем военная. Просто, "что-то пошло не так", а китайские власти решили все засекретить.
 

 

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