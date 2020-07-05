Коронавирус на Львовщине: за сутки - 138 новых больных

5 июля, 2020, 11:11

4 июля 2020 года на Львовщине по результатам ПЦР-диагностики еще в 138 человек обнаружили положительные результаты на COVID-19. Всего коронавирус подтвержден в 6197 жителей Львовщины

Об этом сообщил врач-инфекционист, заместитель директора по медицинской части Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник, передает Еспресо.TV .

Отметим, в течение суток 3 июля цифра была выше - 177 новых больных.

Летальных случаев не зафиксировано. Всего за время эпидемии в области умерло 162 человека.

По словам Игоря Берника, за минувшие сутки в инфекционную больницу обратилось 32 человека, 13 из которых госпитализированы.

Новые больные с подтвержденным диагнозом COVID-19 являются жителями Львова, города Турка, города Новояворовск, села Ожидов Бугского района, села Тернавка Жидачевского района, села Лубяная Николаевского района, села Шоломинь Пустомытовский района.

Утром в больнице находится 178 больных. 117 из них - с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди которых - 28 - медицинские работники.

75% больных - люди 50 лет и старше.

Состояние больных в отделениях тяжелое, они получают медицинскую помощь.

"В отделении интенсивной терапии - шесть больных. На ИВЛ находится - двое пациентов в очень тяжелом состоянии, с осложнениями основного заболевания и сопутствующими болезнями", - прокомментировал Берник.

Добавим, городские больницы Львова, где лечат больных на коронавирусной инфекцией, могут принять 920 пациентов. Пока же в медицинских учреждениях есть лишь 220 больных.

Напомним, рост количества больных COVID-19 на Львовщине фиксируют еще с 10 июня. Больше всего новых больных за сутки обнаружили 23 июня - 240. Учитывая такие показатели, во Львовской области снова продлили карантин без послаблений, на этот раз - до 7 июля. Такое решение приняла 30 июня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

По данным СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, в целом по Украине по состоянию на 5 июля лабораторно подтверждены 48500 случаев COVID-19, 823 новых случая в сутки.

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