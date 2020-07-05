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Espreso.tvМирЕсли Кремль увидит, что Трамп проигрывает, Россия может попытаться еще больше расколоть американское общество, - Андреас Умланд

Если Кремль увидит, что Трамп проигрывает, Россия может попытаться еще больше расколоть американское общество, - Андреас Умланд


фото: The New York Review of Books
Москве сейчас нужны в США поляризация общества и массовые беспорядки. Дело может дойти даже до развертывания сценария с военными столкновениями

Такое мнение немецкий политолог, советолог, исследователь Центра европейской безопасности Института международных отношений в Праге Андреас Умланд высказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 4 июля 2020 года вышла на Еспресо.TV.

"Я думаю, что Кремль может переключится с поддержки Трампа на выборах на поляризацию американского общества и попытки создать там что-то вроде гражданской войны. Если Кремль поймет, что у Трампа уже нет шансов, тогда вторым по привлекательности для Кремля сценарием было бы создание гражданского конфликта или даже гражданской войны в США", - пояснил политолог.

По его словам, таким образом Россия действовала в 2013-2014 годах в Украине.

"Я думаю, это не просто, конечно, но в чем-то я вижу параллель с развитием украинских событий в конце президентства Януковича, когда Кремль понял, что у Януковича уже нет шансов и он начал разжигать внутриукраинские конфликты", - отметил Умланд.

  • Напомним, Трамп готов направить федеральные войска для подавления в Миннеаполисе беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
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