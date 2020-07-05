Если будет доказана причастность ГРУ к выплате вознаграждения за убийство американцев, Россию ждут чрезвычайные санкции, - Климкин

5 июля, 2020, 22:34

В том случае если американской стороной будет подтверждена выплата бойцам афганского "Талибана" денежного вознаграждения за физическое устранение представителей военного контингента США в Афганистане, которой, возможно, занимались российские спецслужбы, последствия для РФ будут максимально жесткими и предсказуемыми

С таким заявлением министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин выступил в эфире еженедельной программы "Международный обзор" с Юрием Физером, которая вышла на Еспресо.TV.

"Когда Россия ведет гибридную войну против всего западного мира, против Соединенных Штатов, занимается киберпиратством, влияет на американские выборы, это все война на ослабление демократических институтов. Это политически важная тема, она политически важна для многих американцев. Но если подтвердится - я подчеркиваю, если, поскольку мы сейчас получаем из Вашингтона различную информацию, мне говорят, что они проверяют разные направления и, по сути, в одну линию совпадают переводы денежные, допросы талибов, допросы медиаторов, то есть на самом деле многое говорит, что там точно что-то было ненормально, насколько глубоко - я думаю, что американцы узнают, они это могут и умеют делать. Но смотрите, если российские спецслужбы, в частности, военные, ГРУ, действительно платили талибам за то, чтобы они брали целью американских военных, это уже не просто политическая история, это эмоциональная история", - отметил экс-министр.

В этом случае, подчеркнул Климкин, речь идет уже не о политических отношениях между двумя странами, а речь идет об оскорблении обиженного таким образом Россией американского народа, для которого РФ "начала вести себя как откровенный враг".

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"Демократия важна для каждого американца и, я надеются, так же важна для каждого украинца, так как мы за это заплатили, а вот жизнь - это святое. Если Россия начинает ставить целью американские жизни, то это настоящая война. Вы можете называть ее "горячей", "полугорячей", это уже вопрос терминологии, но это настоящая война. Если это будет доказано, то я ожидаю, что не просто тональность, а само содержание и атмосфера американских отношений с Россией изменится. Я ожидаю рассмотрения новых санкций, очень серьезных. Менендес уже внес проект таких санкций. Но я думаю, что в результате санкции могут быть гораздо более всеобъемлющими и серьезными", - пояснил Климкин.

"Эта история, в десятки раз сильнее, чем история со Скрипалем, изменит и структуру, и качество американского давления на Россию", - добавил дипломат.