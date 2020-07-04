Зеленский обратился к Авакову и Венедиктовой из-за стрельбы в центре Киева

4 июля, 2020, 21:53

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил, что нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, вызывают серьезную обеспокоенность.

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины", - сказал Зеленский.

Утром 4 июля в Киеве, на территории летней площадки возле торгового центра на улице Бассейной, произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

Напомним, 4 июля в центре столицы произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой были ранены три человека.

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