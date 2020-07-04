В Нидерландах из удостоверения личности уберут информацию о поле
Об этом сообщает DW .
Об этом говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен, направленном в субботу, 4 июля, парламент страны.
По ее словам, тем самым правительство хочет "там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола". Вместо этого граждане должны "создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности", пояснила министр.
Одновременно ван Энгелсховен подчеркнула, что Нидерланды не станут первой страной в мире, которая введет гендерно-нейтральные удостоверения личности: пол в таких документах не указывается и в Германии. При этом в загранпаспортах категория пола останется в связи с предписаниями ЕС.
- Напомним, 14 июня президент Польши Дуда назвал ЛГБТ-движение "еще более разрушительной для человека идеологией", чем коммунизм.
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