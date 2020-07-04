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Espreso.tvМирВ Нидерландах из удостоверения личности уберут информацию о поле

В Нидерландах из удостоверения личности уберут информацию о поле


фото: DW
В 2024-2025 годах из удостоверений личности граждан Нидерландов уберут информацию о поле

Об этом сообщает DW .

Об этом говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен, направленном в субботу, 4 июля, парламент страны.

По ее словам, тем самым правительство хочет "там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола". Вместо этого граждане должны "создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности", пояснила министр.

Одновременно ван Энгелсховен подчеркнула, что Нидерланды не станут первой страной в мире, которая введет гендерно-нейтральные удостоверения личности: пол в таких документах не указывается и в Германии. При этом в загранпаспортах категория пола останется в связи с предписаниями ЕС.

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