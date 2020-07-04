"Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть центральный матч чемпионата Украины по футболу
4 июля, 2020, 07:40
В 29-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет дома против донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут вторыми, на третьем месте "Заря", которая отстает от "Динамо" на 2 балла.
Чемпионат Украины по футболу
29-й тур
4 июля
"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 19:30
Прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
- 3 июля львовские "Карпаты" официальным письмом проинформировали руководство УПЛ о невозможности принять участие в матче против "Мариуполя".
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