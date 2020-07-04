"Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть центральный матч чемпионата Украины по футболу

4 июля, 2020, 07:40

В 29-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет дома против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут вторыми, на третьем месте "Заря", которая отстает от "Динамо" на 2 балла.

Чемпионат Украины по футболу

29-й тур

4 июля

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 19:30

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